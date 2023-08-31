توضيح من الأحوال بشأن العثور على بطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى ضرورة الحصول على نسخة جديدة من بطاقة الهوية الوطنية وذلك عند فقدانها ثم العثور عليها.

فقدان بطاقة الهوية الوطنية

جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها ، ماذا علي أن أفعل؟”.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على منصة “إكس” “حماية لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها، ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة”.

وفي وقت سابق، نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بضرورة الحرص والحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية والتي تعد وثيقة رسمية نصت الأنظمة بالمحافظة عليها.

تجديد بطاقة الهوية

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرًا خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.