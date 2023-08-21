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يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق

توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على الدعم

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن تأثير القروض والالتزامات المالية على استحقاق الدعم، ومدى أهلية أصحابها في الحصول على دعم البرنامج.

قرض عقاري

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: عندي استفسار أنا عندي قرض عقاري والصافي من راتبي 5500 هل يشملني حساب المواطن؟ وهل الدخل راتبي كامل أو المتبقي؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر منصة إكس، حيث قال: لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

وأضاف: ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.

تمديد صرف الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

 

 

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