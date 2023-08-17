توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم

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أوضح برنامج حساب المواطن أحقية حصول الأب المطلق على الدعم من قبل البرنامج.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: في حال الرجل طلق زوجته والحضانة كسبتها المرأة، هل يستحق الرجل راتب حساب المواطن؟ هل يمكن تسجيل الأبناء كتابع له؟
بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل عبر منصة إكس، حيث رد قائلًا: بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين، وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم- صك ولاية أو إثبات احتضان- وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.