Icon

تدشين حساب رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين على منصة إكس Icon الهلاليون: سالم الدوسري خط أحمر Icon رئيس سدايا يستقبل أبناء الشهداء في الرياض Icon مانشستر سيتي يكافئ برناردو سيلفا بعد التتويج بـ السوبر الأوروبي Icon ضبط 2163 مركبة تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم Icon إيكواس تلوح بالتدخل العسكري في النيجر حال فشل كل الحلول Icon اعتقال شخص قفز بمظلة من فوق برج إيفل بفرنسا Icon تشكيل مباراة الأهلي والخليج بـ دوري روشن السعودي Icon وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي أغسطس

توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
توضيح من حساب المواطن حول أحقية حصول المطلق على الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن أحقية حصول الأب المطلق على الدعم من قبل البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: في حال الرجل طلق زوجته والحضانة كسبتها المرأة، هل يستحق الرجل راتب حساب المواطن؟ هل يمكن تسجيل الأبناء كتابع له؟

قد يهمّك أيضاً
مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية

مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية

سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل

سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل

تسجيل الأبناء

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل عبر منصة إكس، حيث رد قائلًا: بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين، وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم- صك ولاية أو إثبات احتضان- وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها.

توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص
إيداع 3.7 مليار ريال

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

2.35 مليار ريال تعويضات

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم