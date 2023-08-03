توضيح من حساب المواطن حول الدعم الإضافي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال ارتفاع أرباح “أمريكانا” إلى 324.9 مليون ريال انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 10 مناطق محمد بن سلمان وضع الرياض في مكانة عالمية لا ينافسها فيها أحد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين إنطلاق فعاليات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة
أكد برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق المستفيد شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م.
وأضاف حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على استفسارات بشأن الدعم الإضافي أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://portal.ca.gov.sa ،نسعد بخدمتك”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن.
ووجه خادم الحرمين بتمديد العمل بالبرنامج بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
يأتي هذا إلى جانب استمرار فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.