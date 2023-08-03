توضيح من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق المستفيد شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م.

حساب المواطن والدعم الإضافي

وأضاف حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على استفسارات بشأن الدعم الإضافي أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ،نسعد بخدمتك”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن.

ووجه خادم الحرمين بتمديد العمل بالبرنامج بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

استمرار التسجيل في البرنامج

يأتي هذا إلى جانب استمرار فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.