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يتم استقطاع المدة من الدعم إذا تجاوزت أكثر من 90 يومًا

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين بشأن صرف الدعم للمستفيدين المتواجدين خارج السعودية.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”  إنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج السعودية لأكثر من 90 يومًا.

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وأضافت أنه في حال تجاوزت المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

دعم أغسطس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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