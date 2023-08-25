توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر

أوضح برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر ، لم تصدر بعد، وفي حال انطباق المعايير على متقدم الطلب وشمله معايير الاستحقاق، سيشمله الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.

دعم سبتمبر

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أنا نزلت لي الأهلية هالشهر ولكن الدفعات مكتوب غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع.

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، ورد على السائل قائلاً: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 سبتمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.

أهلية سبتمبر

وأعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط.

وكان برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق من هذا الشهر، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.