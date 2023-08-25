Icon

القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوروغواي بذكرى استقلال بلاده Icon توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر Icon سعر اليورو يتراجع قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Icon دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون Icon أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها Icon عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك Icon أسباب اطلاق سراح ترامب Icon السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس Icon شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نتائج الأهلية صدرت اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر ، لم تصدر بعد، وفي حال انطباق المعايير على متقدم الطلب وشمله معايير الاستحقاق، سيشمله الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.

دعم سبتمبر

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أنا نزلت لي الأهلية هالشهر ولكن الدفعات مكتوب غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع.

قد يهمّك أيضاً
الكرملين ينفي تورطه في تحطم طائرة بريغوجين

الكرملين ينفي تورطه في تحطم طائرة بريغوجين

الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة

الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، ورد على السائل قائلاً: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 سبتمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.

أهلية سبتمبر

وأعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط.

وكان برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق من هذا الشهر، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم