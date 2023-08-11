توضيح هام من حساب المواطن للمطلقة بعد إيداع الدعم

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كشف برنامج حساب المواطن عن توضيح هام خاص بأهلية المطلقة واستحقاقها في الحصول على الدعم.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات، حيث قالت السائلة: “أنا مطلقة ووالدي متوفى ومو موظفة، كل ما قدمت رفضتوني بسبب الصك، أنا عايشة في بيت أبوي ورث للجميع من وين أجيب صك مستقل؟ إذا أنا محتاجة للدعم شلون تبوني أطلع أعيش لحالي عشان بس أجيب صك مستقل عشان أستحق الدعم يعني كل وضعي هذا مو مقنع إني أستحق الدعم”.
بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر منصة إكس، مع السائلة، قائلًا: إنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة –الأم- وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالًا.