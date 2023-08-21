توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لأهالي المدينة المنورة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

تفاصيل الحالة

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد المدينة المنورة استمرار هطول الأمطار المتوسطة، ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول.

وفي وقت سابق، أصدر مركز الأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم على المدينة المنورة.

موجة حارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المدينة المنورة اليوم موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47- 48 درجة مئوية.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج العربي، وتميل للاعتدال إلى معتدلة فجرًا.