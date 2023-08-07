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يصاحبها رياح وتدنٍّ في الرؤية

توقعات بأتربة مثارة على الرياض حتى الـ 7 مساءً

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
توقعات بأتربة مثارة على الرياض حتى الـ 7 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر، بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

وتوقع الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد الرياض أتربة مثارة حتى الساعة الـ7 مساءً، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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فرص أمطار

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان.

وقال المركز: إنه يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان، ويمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

 

 

 

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