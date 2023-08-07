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بعد تعرض مبيعات آيفون 14 لصدمة قوية

توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الأسواق العالمية الإعلان الجديد لشركة آبل، عن إصدار آيفون 15، والمتوقع صدوره في 22 سبتمبر المقبل، مع إعلان الشركة للموعد النهائي قبل أسبوع من هذا التاريخ.

موعد إطلاق آيفون 15

أشارت توقعات وكالة بلومبرج“، اليوم الاثنين، إلى إطلاق “آبل” الجيل القادم من جوالاتها “آيفون 15” في 22 سبتمبر المقبل،  ويترقب كل من المحللين، والمستهلكين حدث الإعلان عن إصدارات المنتجات الجديدة على حد سواء، لتقييم شهية الإنفاق لدى المستهلكين، فضلاً عن الخواص التقنية للمنتج المرتقب.

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وصرح “تيم كوك” المدير التنفيذي للشركة خلال إعلان نتائج الأعمال الأسبوع الماضي، بانخفاض مبيعات جوالات “آيفون” خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 2% إلى 39.67 مليار دولار، إثر تباطؤ صناعة الجوالات الذكية في الولايات المتحدة.

تنويع مصادر آبل

وتسعي “آبل” إلى تنويع مصادر إمداداتها من دول جنوب شرق آسيا، بعد تعرض مبيعات “آيفون 14” لصدمة قوية نتيجة معوقات الإنتاج الناجمة عن جائحة كورونا، التى واجهتها شركة “فوكسكون” في الصين عام 2022.

الشريحة

هواتف “آيفون 15 برو” و”15 برو ماكس” ستستخدم شريحة A17 Bionic الجديدة، بينما سيبقى هاتف “آيفون 15” على شريحة A16 Bionic.
لا يعرف حتى الآن المزايا التي تستضيفها شريحة A17 Bionic التي ستكون “العقل الرئيسي” للجهاز.

الشاحن

يقول الموقع إن الهاتف سيستخدم طريقة شحن USB-C، مثل هواتف أندرويد، وهي نقلة طال انتظارها بسبب محدودية منفذ Lightning الخاص بأجهزة أبل.

كاتم الصوت

يبدو أن “آيفون 15” القادم من أبل سيتخلى عن زر كتم الصوت الشهير، الذي يتواجد على طرف الهاتف من جهة اليسار، وهذا الزر سيستخدم لوظائف مختلفة في “آيفون 15″، يحددها المستخدم، ولن يكون الزر حصريا لخاصية كتم الصوت.

التيتانيوم

يشاع أن طرازات “آيفون 15 برو” ستتخلى عن الفولاذ المقاوم، وستصنع من التيتانيوم لأول مرة.
قد يؤدي ذلك إلى تصميم أخف وزنا وأكثر متانة، ويمكن أن يكون أحد أكبر التغييرات في تصميم آيفون منذ سنوات، مما يشير إلى نهاية عصر الفولاذ المقاوم للصدأ الذي بدأ مع iPhone X في عام 2017.

منصة الهاتف

سيكون لجهاز iPhone 15 Pro Max أنحف “منصة” من أي هاتف ذكي، وهي القطعة السوداء التي تكون أعلى الشاشة، وتحمل العدسة الأمامية.
الأخبار تقول إن المنصة ستكون الأنحف بين جميع الهواتف الذكية، متجاوزًا منصة هاتف Xiaomi 13 الرفيعة.
عدسة جديدة

في الشهر الماضي، كرر المحلل في شركة أبل، كوم ينغ شي، أن عدسة آيفون ستتيح تقريبا بصريا يصل إلى 5 و6 أضعاف، بينما الهاتف الحالي يكتفي بتقريب يصل إلى 3 درجات فقط.

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