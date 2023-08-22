توقعات بارتفاع الحرارة على 5 مناطق من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة العظمى ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل على 5 مناطق بالسعودية.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى في المدة المذكورة، ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة، بينما تصل إلى 50 درجة مئوية على شمال المنطقة الشرقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.
⚠️ يتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ابتداءً من يوم غدٍ #الاربعاء وحتى منتصف الأسبوع القادم، ما بين (46-48) ْم على المنطقة #الشرقية و أجزاء من مناطق #الرياض #القصيم #الحدود_الشمالية #المدينة_المنورة ، بينما تصل إلى (50) ْم على شمال المنطقة الشرقية… pic.twitter.com/D0rzj5hc8h
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 22, 2023