توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية

توقع المستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان، ارتفاع حركة التوظيف في السعودية.

حركة التوظيف

وقال الضبعان، خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن من منتصف هذا الشهر حتى بداية شهر رمضان ستزيد حركة التوظيف في السعودية.

مشاريع كبرى

وأوضح المختص في الموارد البشرية أن توقعه مبني على عدة معطيات منها بدء تشغيل مشاريع كبرى في السعودية، وشركات عالمية أيضًا، بالإضافة لقرار الحكومة بعدم التعامل مع أي شركة مقرها الإقليمي في غير المملكة وكذلك بسبب فتح وزارة التعليم لقبول طلبات التقاعد المبكر.