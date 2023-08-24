القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية
توقع المستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان، ارتفاع حركة التوظيف في السعودية.
وقال الضبعان، خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن من منتصف هذا الشهر حتى بداية شهر رمضان ستزيد حركة التوظيف في السعودية.
وأوضح المختص في الموارد البشرية أن توقعه مبني على عدة معطيات منها بدء تشغيل مشاريع كبرى في السعودية، وشركات عالمية أيضًا، بالإضافة لقرار الحكومة بعدم التعامل مع أي شركة مقرها الإقليمي في غير المملكة وكذلك بسبب فتح وزارة التعليم لقبول طلبات التقاعد المبكر.
فيديو | المستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان: من منتصف هذا الشهر حتى بداية شهر رمضان ستزيد حركة التوظيف في السعودية نتيجة هذه القرارات#الراصد pic.twitter.com/N4Pbhz7xDB
— الراصد (@alraasd) August 24, 2023