توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى لـ 48 مئوية على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين ( 46-48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.
وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس” إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين ( 46-48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.
فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.
⚠️ يتوقع " بمشيئة الله " استمرار تأثير ارتفاع درجات #الحرارة العظمى مابين ( 46-48)مْ على المنطقة #الشرقية وأجزاء من مناطق #الرياض #القصيم #الحدود_الشمالية #المدينة_المنورة ابتداءً من يوم #السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.@emara_sharqia @emara_riyadh @EmarahAlQassim @SaudiDCD… pic.twitter.com/oxXyaJu5Ao
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 10, 2023