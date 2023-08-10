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بدءًا من السبت المقبل

توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى لـ 48 مئوية على 4 مناطق

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى لـ 48 مئوية على 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين ( 46-48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة العظمى

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس” إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين ( 46-48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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