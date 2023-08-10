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توقعات بازدياد هطول الأمطار بدءًا من الغد على 9 مناطق

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
توقعات بازدياد هطول الأمطار بدءًا من الغد على 9 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار بشكل متفاوت على عدد من مناطق السعودية ابتداءً من غد الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل.

تفاصيل هطول الأمطار

وقال المركز في إنفوجراف صادر إنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، ونجران، وخفيفة على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

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ويصاحب هذه الأمطار رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 إلى 60كم/ ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول وتساقط البرد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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