توقعات باستمرار سيطرة كتلة هوائية مع درجات حرارة حول معدلاتها غدًا

توقع مركز طقس العرب، استمرار سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم مناطق السعودية غدًا الأحد، حيث تتراوح ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض إداريًا، في حين تكون حول مطلع الأربعينيات في باقي المناطق.

اعتدال الأجواء

وذكر مركز طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية توقعت أن الأجواء فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تكون معتدلة نسبيًا في ساعات النهار مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة على جبال جازان وعسير والباحة ويرافقها هطول أمطار متفرقة ساعات ما بعد الظهر والمساء قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح الهابطة.

ارتفاع نسب الرطوبة

ويُحتمل أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الصباح الباكر غد الأحد على سواحل المنطقة الشرقية مع فرص لتشكل الضباب الخفيف مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والشريط الساحلي الجنوبي الغربي مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة ويشمل ذلك الطريق الواصل بين جازان وجدة.