Icon

أبرز اللقطات لانفجار باريس وإصابة 5 أشخاص Icon مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم Icon وصول الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا Icon سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي Icon الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon ريال مدريد يرصد مكافأة لإقناع كيليان مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان Icon مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق Icon رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تكوّن ضباب خفيف وأتربة مثارة في بعض المناطق

توقعات باستمرار سيطرة كتلة هوائية مع درجات حرارة حول معدلاتها غدًا

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
توقعات باستمرار سيطرة كتلة هوائية مع درجات حرارة حول معدلاتها غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز طقس العرب، استمرار سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم مناطق السعودية غدًا الأحد، حيث تتراوح ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض إداريًا، في حين تكون حول مطلع الأربعينيات في باقي المناطق.

اعتدال الأجواء

وذكر مركز طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية توقعت أن الأجواء فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تكون معتدلة نسبيًا في ساعات النهار مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة على جبال جازان وعسير والباحة ويرافقها هطول أمطار متفرقة ساعات ما بعد الظهر والمساء قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح الهابطة.

قد يهمّك أيضاً
كورونادو: نعيش مرحلة تطور وجاهزون لمواجهة الهلال

كورونادو: نعيش مرحلة تطور وجاهزون لمواجهة الهلال

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا

ارتفاع نسب الرطوبة

ويُحتمل أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الصباح الباكر غد الأحد على سواحل المنطقة الشرقية مع فرص لتشكل الضباب الخفيف مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والشريط الساحلي الجنوبي الغربي مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة ويشمل ذلك الطريق الواصل بين جازان وجدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم