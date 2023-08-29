توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الأحد المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.
وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.
ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية) وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.
ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل والرياض ونجران من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.