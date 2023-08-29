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يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وبرد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الأحد المقبل

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

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ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية) وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

رياح مثيرة للأتربة

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل والرياض ونجران من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

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