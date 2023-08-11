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خلال الأيام الأربعة المقبلة

توقعات بتخطي 13 محافظة عراقية حاجز الـ 50 درجة مئوية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
توقعات بتخطي 13 محافظة عراقية حاجز الـ 50 درجة مئوية
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت هيئة الأنواء الجوية بالعراق، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت أن تتخطى 13 محافظة حاجز الـ 50 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأفاد بيان للهيئة في العراق، بأن طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحوًا، ودرجات الحرارة سترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

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وبين بيان الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والناصرية والبصرة والمثنى 50 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والقادسية وواسط 51.

وأشار إلى أن طقس يوم الأحد سيكون صحوًا في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوًا مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحوًا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية.

وأشار الى أن طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوًا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد.

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