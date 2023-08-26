توقعات بتركز الأمطار على مرتفعات 4 مناطق غدًا

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كشف مركز طقس العرب عن استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي والغربي بأحوال جوية غير مستقرة غدًا الأحد وتستمر لعدة أيام، حيث تتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو المنخفضة من مناطق استوائية بالتزامن مع تدفق الشرقيات في طبقات الجو المتوسطة والعالية ومحملة أيضًا بالرطوبة.
وقال مركز طقس العرب إن آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المُحاكاة الحاسوبية توقعت أن تتركز الأمطار على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة وقد تطال الطائف.
ومن المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من غد الأحد على المرتفعات الشرقية لجازان وعسير والباحة ولكن بشكل مُتفرق إجمالًا.
وأشار إلى أنه في حين تتركز هذه السحب الركامية على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية لمكة المكرمة ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد مع احتمالية جريان الأودية والشعاب، ويُحتمل أن تطال هذه الأمطار أيضًا مدينة الطائف.
كما تمتد السحب الركامية بشكل محدود لبعض مرتفعات جنوب وغرب المدينة المنورة.
وتوقع أن يكون الطقس مُستقرًا وحارًا إلى شديد الحرارة في باقي مناطق السعودية، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة على جنوب وغرب السعودية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة.