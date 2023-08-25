توقعات برياح هابطة شديدة بمناطق السحب الركامية

كشف محلل الطقس عقيل العقيل، إمكانية تكرار الرياح الهابطة التي شهدتها مكة المكرمة في مناطق أخرى بحسب تحذيرات الدفاع المدني.

وأوضح العقيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية”، أن الرياح الهابطة دائمًا ما تأتي من السحب الركامية الرعدية، وأحيانًا تسبب عواصف رملية كبيرة النطاق، وتصبح متحركة من منطقة لأخرى كما حدث في السنوات الماضية.

وأشار العقيل إلى أن الرياح الهابطة شديدة السرعة تتجاوز سرعتها 50 مترًا وأحيانًا 100 متر في الساعة، بحسب ارتفاع سحب الركامية العالية والتي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وتوقع العقيل تكون الرياح الهابطة في مكة المكرمة والمدينة المدينة المنورة ونجران وكل المناطق التي يتواجد معها السحب الركامية الرعدية.

تحذيرات المدني

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل مكة المكرمة الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.