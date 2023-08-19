Icon

وفد إيكواس التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء Icon البنيان يشدد على دور المعلمين وشراكة الأسرة لنجاح منظومة التعليم Icon توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد Icon تحذير من حساب وهمي انتحل صفة مطار الملك فهد ونفذ أنشطة احتيالية Icon ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد Icon المرور جاهز لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي غدًا Icon رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر متابعة عبر فلايت رادار 24 Icon أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا Icon دوري روشن يجمع ميريح ديميرال بـ رونالدو مجددًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع تدنِ في مدى الرؤية الأفقية

توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 صباح غداً الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق

أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق

الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية

الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية

بداية فصل الخريف

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ، المقرر أن يبدأ غدًا الأحد.

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إنه يصادف بداية العام الدراسي الجديد الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الخريف أرصاديًا أول أيام شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

هطول أمطار غزيرة

وتوقع مركز الأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

ويستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (45 -48).

بينما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق السعودية، ومعتدلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية، ومن المتوقع أن تتأثر سواحل المنطقة الشرقية، وسواحل منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة وحتى جازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم