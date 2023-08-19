توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 صباح غداً الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.

بداية فصل الخريف

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ، المقرر أن يبدأ غدًا الأحد.

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إنه يصادف بداية العام الدراسي الجديد الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الخريف أرصاديًا أول أيام شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

هطول أمطار غزيرة

وتوقع مركز الأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

ويستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (45 -48).

بينما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق السعودية، ومعتدلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية، ومن المتوقع أن تتأثر سواحل المنطقة الشرقية، وسواحل منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة وحتى جازان.