توقعات بطقس غير مستقر غدًا: أمطار وعواصف وأتربة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء.

أمطار متوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة ورياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع بمنطقة عسير.

أمطار خفيفة ورياح شديدة

في سياق متصل، توقع مركز الأرصاد كذلك هطول أمطار خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ومحايل بمنطقة عسير، ورياحًا شديدة على أضم ونيسان بمكة المكرمة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة.

عواصف ترابية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا لمحافظتي الدرب وبيش بمنطقة جازان والبرك والقحمة بعسير، بشأن توقعات بحدوث عواصف ترابية وأتربة مثارة غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ونبه المركز إلى أن الحالة الجوية تصحبها رياح نشطة وانعدام في الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل مع ارتفاع في الأمواج.

كما حذر المركز محافظة فرسان بمنطقة جازان وأضم وميسان بمكة، من رياح شديدة مع ارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى 40- 49 كم/ الساعة.

وأوضح المركز أنه متوقع أن تتأثر جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، والقنفذة والليث والشعيبة بمنطقة مكة المكرمة، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 3-1 كم مع ارتفاع في الأمواج.