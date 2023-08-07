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توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر، بشأن توقعات بحالة الطقس خلال الساعات القادمة على منطقة جازان.

وتوقع الوطني للأرصاد، في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة جازان غدًا الثلاثاء، أمطارًا غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، جريان السيول.

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استمرار الهطول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان.

وقال المركز في منشور عبر منصة إكس: إنه يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان، ويمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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