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يصاحبها شبه انعدام في الرؤية

توقعات بـ سيول وبرد على عسير غدًا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
توقعات بـ سيول وبرد على عسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون البرتقالي لأهالي عسير بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

تفاصيل الحالة

وتوقع الأرصاد أن تشهد منطقة عسير غدًا أمطار متوسطة، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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أجواء حارة

على صعيد آخر، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.

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