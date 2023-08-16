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محصول التمر لهذا العام سيكون الأفضل منذ سنوات

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
المواطن - فريق التحرير

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أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إلى أن بعض المزارعين قد يلاحظون أن التمور لا يزال بعضها أصفر أو أحمر أو أخضر وسط مخاوف للبعض بأن ينتهي الصيف قبل أن ينضج التمر.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: أن ينضج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل داعيًا المزارعين لعدم الاستعجال.

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كما توقع الحصيني أن يكون محصول النخيل من التمور هذا العام الأفضل عن السنوات السابقة وذلك للأسباب التالية:

أسباب أفضلية التمور

ولفت الحصيني إلى أنه من ضمن الأسباب الحر الشديد هذا العام حتى منتصف فصل الصيف، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة منذ بداية الصيف وحتى منتصفه كانت حول معدلها الطبيعي رغم ارتفاعها، ومن ثم فإن نضوج التمر بشكل متدرج يصب في صالح المزارع حيث يمكنه تسويق التمور في فترة أطول بعائد مالي أفضل ، وبالنسبة للمستهلك تطول فترة الرطب “الخراف”.

وأضاف الحصيني أن من بين الأسباب أيضًا قلة الغبار طوال فصل الصيف، إلى جانب وفرة المياه هذا العام للنخيل نتيجة سيول العام الماضي، وهو ما يسهم في جودة المحصول.

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