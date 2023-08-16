توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق أبرز المعلومات عن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ التي وافق عليها الوزراء 10 آلاف قتيل مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل
أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إلى أن بعض المزارعين قد يلاحظون أن التمور لا يزال بعضها أصفر أو أحمر أو أخضر وسط مخاوف للبعض بأن ينتهي الصيف قبل أن ينضج التمر.
وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: أن ينضج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل داعيًا المزارعين لعدم الاستعجال.
كما توقع الحصيني أن يكون محصول النخيل من التمور هذا العام الأفضل عن السنوات السابقة وذلك للأسباب التالية:
ولفت الحصيني إلى أنه من ضمن الأسباب الحر الشديد هذا العام حتى منتصف فصل الصيف، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة منذ بداية الصيف وحتى منتصفه كانت حول معدلها الطبيعي رغم ارتفاعها، ومن ثم فإن نضوج التمر بشكل متدرج يصب في صالح المزارع حيث يمكنه تسويق التمور في فترة أطول بعائد مالي أفضل ، وبالنسبة للمستهلك تطول فترة الرطب “الخراف”.
وأضاف الحصيني أن من بين الأسباب أيضًا قلة الغبار طوال فصل الصيف، إلى جانب وفرة المياه هذا العام للنخيل نتيجة سيول العام الماضي، وهو ما يسهم في جودة المحصول.