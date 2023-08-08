واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين إيطاليا تمنع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا وسط نابولي توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على آخر بالضرب في الرياض لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا تحدٍّ وإبهار في حفل تدشين دوري روشن والهدف تحقيق اللقب زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند إيكواس يجتمعون الخميس لبحث انقلاب النيجر ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد، في منشور عبر منصة إكس، أن تلك الموجة التي يتوقع أن تشهدها المنطقة الشرقية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتؤثر على الأحساء، العديد، بقيق.
وفي وقت سابق، نبه المركز من أتربة مثارة، تؤثر على منطقة جازان حتى الساعة التاسعة مساء اليوم لثلاثاء ويشمل تأثيرها، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.