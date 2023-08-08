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توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.

تفاصيل الحالة

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في منشور عبر منصة إكس، أن تلك الموجة التي يتوقع أن تشهدها المنطقة الشرقية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتؤثر على الأحساء، العديد، بقيق.

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أتربة مثارة

وفي وقت سابق، نبه المركز من أتربة مثارة، تؤثر على منطقة جازان حتى الساعة التاسعة مساء اليوم لثلاثاء ويشمل تأثيرها، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.

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