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توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا باللون البرتقالي لهطول أمطار متوسطة على منطقتي جازان وعسير غدًا السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية في عسير تؤثر على الربوعة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة، حيث تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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ونبه الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة على جازان لتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، حيث تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، كما لا تزل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية.

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