Icon

حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! Icon 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول Icon النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول Icon 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي Icon ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا Icon تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا Icon كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر Icon سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أخذ الحيطة والحذر

توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس توضح استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من مناطق عسير الباحة ومكة المكرمة، وتمتد حتى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة

وحدد المركز الوطني للأرصاد المحافظات المعرضة لهطول أمطار غزيرة غدًا الثلاثاء وفقًا للنحو التالي:

قد يهمّك أيضاً
قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم

قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم

واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر

واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر

منطقة جازان: الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

منطقة عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، البرك، القحمة.

منطقة مكة: العرضيات، أضم، ميسان، الطائف.

منطقة الباحة: الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

أمطار متوسطة

كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة على عدة مناطق جاءت على النحو التالي:

منطقة مكة: القنفذة، الليث، الخرمة المويه، تربة، رنية، الشعيبة.

منطقة عسير: العرين، بيشة، تثليث، طريب.

منطقة جازان: فرسان، جازان، الدرب، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.

تحذير الدفاع المدني

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل، والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عـن أمـاكــن تجمُّـع السـيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم