توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا

كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس توضح استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من مناطق عسير الباحة ومكة المكرمة، وتمتد حتى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة

وحدد المركز الوطني للأرصاد المحافظات المعرضة لهطول أمطار غزيرة غدًا الثلاثاء وفقًا للنحو التالي:

منطقة جازان: الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

منطقة عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، البرك، القحمة.

منطقة مكة: العرضيات، أضم، ميسان، الطائف.

منطقة الباحة: الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

أمطار متوسطة

كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة على عدة مناطق جاءت على النحو التالي:

منطقة مكة: القنفذة، الليث، الخرمة المويه، تربة، رنية، الشعيبة.

منطقة عسير: العرين، بيشة، تثليث، طريب.

منطقة جازان: فرسان، جازان، الدرب، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.

تحذير الدفاع المدني

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل، والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عـن أمـاكــن تجمُّـع السـيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.