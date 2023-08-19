مشاجرة بين سائق تركي وراكب مغربي تتحول لجريمة قتل توقيع اتفاقية بين سلسلة فنادق هيلتون وشركة المصباح الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال النيابة العامة تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات بالمباريات سعد بقير يقترب من تحقيق رقم تاريخي لأبها عارف ينصح جمهور الاتحاد قبل مباراة الطائي شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم
شهد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو”، المهندس محمد بن علي الحسني، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية بين مجموعة هيلتون وشركة المصباح.
وتهدف الاتفاقية بين الجانبين لتطوير وتأهيل فندق يحمل العلامة التجارية الدولية لهيلتون، تحت اسم “فندق هيلتون مطار الملك فهد الدولي”.
الجدير بالذكر أن المصباح وهيلتون سيعملان على تطوير وتأهيل “فندق مطار الملك فهد الدولي هيلتون” الذي يضم 273 غرفة، وأجنحة تضم غرفة وغرفتي نوم، وسيضم الفندق مطعمًا يخدم المسافرين من وإلى المطار والنزلاء على مدار الساعة، ويتميز بشرفة مُطلة، ومسبح، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية.
كما سيقدم الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية، وسيوفر أيضًا مرافق عصرية لإقامة الاجتماعات للمسافرين من رجال الأعمال، والعديد من قاعات المعارض والمؤتمرات، وصالة تنفيذية للأعمال.