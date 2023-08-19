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بهدف تطوير وتأهيل فندق بشكل عصري في مطار الملك فهد

توقيع اتفاقية بين سلسلة فنادق هيلتون وشركة المصباح

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
توقيع اتفاقية بين سلسلة فنادق هيلتون وشركة المصباح
المواطن - فريق التحرير

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شهد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو”، المهندس محمد بن علي الحسني، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية بين مجموعة هيلتون وشركة المصباح.

تطوير وتأهيل فندق

وتهدف الاتفاقية بين الجانبين لتطوير وتأهيل فندق يحمل العلامة التجارية الدولية لهيلتون، تحت اسم “فندق هيلتون مطار الملك فهد الدولي”.

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‎الجدير بالذكر أن المصباح وهيلتون سيعملان على تطوير وتأهيل “فندق مطار الملك فهد الدولي هيلتون” الذي يضم 273 غرفة، وأجنحة تضم غرفة وغرفتي نوم، وسيضم الفندق مطعمًا يخدم المسافرين من وإلى المطار والنزلاء على مدار الساعة، ويتميز بشرفة مُطلة، ومسبح، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية.

مرافق ترفيهية وعصرية

كما سيقدم الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية، وسيوفر أيضًا مرافق عصرية لإقامة الاجتماعات للمسافرين من رجال الأعمال، والعديد من قاعات المعارض والمؤتمرات، وصالة تنفيذية للأعمال.

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