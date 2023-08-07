Icon

لحظة وفاة مؤذن مسجد أثناء قراءته للقرآن الكريم بغزة Icon القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة Icon كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا Icon رؤساء خلف القضبان سبقوا ترامب في طريق المحاكمة Icon سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية Icon العثور على قرط ذهبي فقد في البحر قبل 23 عامًا Icon رونالدو يُلبي مطالب مشجعي النصر Icon طريقة بسيطة لمكافحة هدر الطعام في السعودية Icon الشباب يضرب موعدًا مع الهلال بنصف نهائي كأس الملك سلمان Icon مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعزز دور السعودية في دعم صناعة الدفاع الوطنية

توقيع اتفاقية مع بايكار التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بالسعودية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
توقيع اتفاقية مع بايكار التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية توطين إستراتيجية مع شركة بايكار التركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل السعودية.

وأكدت الشركة، في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الاتفاقية ستُعزز دور السعودية في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز القدرات المحلية.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير

الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير

اجتماع جدة لبحث الأزمة الأوكرانية امتداد لجهود ولي العهد

اجتماع جدة لبحث الأزمة الأوكرانية امتداد لجهود ولي العهد

رفع الكفاءات

بدوره، علق وزير السياحة أحمد الخطيب، قائلًا: إن الاستثمار في رفع الكفاءات والقدرات الوطنية الدفاعية من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة.

توطين صناعة الطائرات المسيرة

وأكد الخطيب، في منشور له عبر منصة إكس، أن تلك الاتفاقية تأتي للتوطين للطائرات المسيَّرة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، شركة بايكار التركية، تأكيدًا على الالتزام الجاد في ترسيخ مكانة السعودية، لتكون في مقدمة مصاف الدول في قطاع الدفاع.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم