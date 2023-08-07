توقيع اتفاقية مع بايكار التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بالسعودية

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية توطين إستراتيجية مع شركة بايكار التركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل السعودية.
وأكدت الشركة، في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الاتفاقية ستُعزز دور السعودية في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز القدرات المحلية.
بدوره، علق وزير السياحة أحمد الخطيب، قائلًا: إن الاستثمار في رفع الكفاءات والقدرات الوطنية الدفاعية من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة.
وأكد الخطيب، في منشور له عبر منصة إكس، أن تلك الاتفاقية تأتي للتوطين للطائرات المسيَّرة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، شركة بايكار التركية، تأكيدًا على الالتزام الجاد في ترسيخ مكانة السعودية، لتكون في مقدمة مصاف الدول في قطاع الدفاع.