توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر الإمارة اليوم، توقيع عقد مشروع تمويل مدينة البن بمنطقة الباحة بقيمة 72 مليون ريال.

تمويل مشروع مدينة البن

وتضمن العقد الذي وقع بالشراكة بين صندوق التنمية الزراعية ويمثله مدير إدارة المشاريع المتخصصة المهندس هاني الرحيان، والجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي ومثلها نائب الرئيس المهندس محمد الغامدي، تمويل مشروع مدينة البُن بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية في زراعة البُن بقيمة 72 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ نحو 500 ألف شجرة، كما يشتمل المشروع على مباني ومصنع ومكائن ووسائل نقل، إضافة إلى شتلات البُن ، وخطوط الإنتاج، ونظام الري وشبكة التنقيط.

ويستهدف الصندوق من خلال توقيع عقود التمويل إلى دعم وتطوير مختلف مجالات النشاط الزراعي ورفع كفاءتها الإنتاجية واستدامتها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، إيماناً من الصندوق بدور الجمعيات التعاونية في تحقيق الفائدة المرجوة لتطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف الصندوق.

رفع الطاقة الإنتاجية

كما تستهدف الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بلجرشي في الباحة؛ رفع الطاقة الإنتاجية للمحاصيل الواعدة ذات الميز النسبية في المنطقة، وتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وذلك انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 وبرامجها المختلفة حيث تعد منطقة الباحة من أهم المناطق وأكثرها زراعة للبن في السعودية.

ونوه الأمير حسام بن سعود، في تصريح لوكالة الانباء السعودية بتوقيع مشروع تمويل مدينة البن بالمنطقة الذي سيكون نواة لمدن أخرى مثل المانجو والرمان والعسل، مشيراً إلى أنه تم خلال لقاء المهندس الفضلي مناقشة العديد من الموضوعات الزراعية بالمنطقة، مثمناً اهتمام وحرص معاليه لكل ما يهم المنطقة في مجال الزراعة.

فرص استثمارية

من جهته كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، أن هناك 20 فرصة استثمارية ستشهدها المنطقة وتشمل مدن للرمان واللوز وغيرها من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الباحة والتي تقوم على ميز نسبية للمنطقة وتؤدي إلى تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والشابات تحقيقاً لرؤية السعودية.