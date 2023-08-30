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بالتعاون مع الإعلام المرئي والمسموع

توكلنا يتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي والإعلانات

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
توكلنا يتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي والإعلانات
المواطن -فريق التحرير

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أعلن تطبيق توكلنا أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يتيح توكلنا خدمات تقديم البلاغات الإعلامية.

استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية

وأوضح تطبيق توكلنا طريقة استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية والتي تتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي ومخالفة ضوابط الإعلانات من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

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وتتمثل خطوات استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية في التالي:

  • بعد تسجيل الدخول يتم اختيار الخدمات.
  • من الخدمات العامة يتم الضغط على بوابة البلاغات.
  • من بوابة البلاغات يتم اختيار البلاغات الخاصة بـ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
  • يتم تحديد نوع البلاغ
  • تتم تعبئة الحقول الإلزامية الخاصة بالبلاغ والضغط على تقديم البلاغ.
  • وبذلك يتم تقديم البلاغ بنجاح.

الحصول على ترخيص موثوق

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضرورة التأكد قبل الإعلان عند أي معلن من حصوله على ترخيص موثوق.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها بمنصة “إكس” إنه “قبل إعلانك عند أي حساب لفرد مُعلن.. تأكد أنه موثوق عبر زيارة الرابط (هنا)”.

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