توكلنا يتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي والإعلانات تشيلسي يخشى مصير توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين الصين بيئة محفوفة بالمخاطر للشركات الأمريكية وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح رونالدو ومحرز يتنافسان على جائزة بدوري روشن الأرصاد: السيول المنقولة تكون مفاجئة للمناطق وتخرج عن مجاريها سانتي أونا: الشباب يتفق مع كاراسكو طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030
أعلن تطبيق توكلنا أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يتيح توكلنا خدمات تقديم البلاغات الإعلامية.
وأوضح تطبيق توكلنا طريقة استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية والتي تتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي ومخالفة ضوابط الإعلانات من خلال تطبيق توكلنا خدمات.
وتتمثل خطوات استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية في التالي:
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضرورة التأكد قبل الإعلان عند أي معلن من حصوله على ترخيص موثوق.
وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها بمنصة “إكس” إنه “قبل إعلانك عند أي حساب لفرد مُعلن.. تأكد أنه موثوق عبر زيارة الرابط (هنا)”.