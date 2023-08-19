Icon

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد Icon مؤسسات المجمع المدني.. البقاء في سكون ليس آلية للأمان Icon تيفو جماهير الهلال للترحيب بـ نيمار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها Icon 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه Icon إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” Icon “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الفيحاء اليوم

تيفو جماهير الهلال للترحيب بـ نيمار

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
تيفو جماهير الهلال للترحيب بـ نيمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جهزت الجماهير الهلالية تيفو مميزًا لمباراة الفيحاء اليوم، والتي ستشهد تقديم النجم البرازيلي نيمار، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تيفو الترحيب بالبرازيلي نيمار

وكشف حساب القوة الزرقاء الرسمي على منصة “إكس”، عن التيفو الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، وحمل كلمة WELCOME، وصورة لوجه نيمار، وعلق قائلًا: “تيفو الهلال.. أهلًا بالتاريخي”.

قد يهمّك أيضاً
تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار

تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار

الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز

الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز

تيفو نيمار في مباراة الهلال ضد الفيحاء
تيفو الجماهير – المصدر @fans_of_alhilal

ووصل نيمار إلى الرياض، مساء أمس الجمعة، وسط استقبال إعلامي وجماهيري كبير، وذلك استعدادًا لتقديمه على هامش مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، بعد التعاقد معه لمدة موسمين، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.

وتطمح الجماهير في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

نيمار
جانب من وصول النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء الذي يتواجد في المركز الثامن.

أبها والهلال
لاعبو فريق الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة
السعودية اليوم

السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز...

السعودية اليوم
بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
السعودية اليوم

بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

السعودية اليوم
اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة
الرياضة

استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من...

الرياضة
نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد
غرائب

نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ...

غرائب
خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم
العالم

خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد...

العالم
ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن
العالم

ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن

العالم