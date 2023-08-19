تيفو جماهير الهلال للترحيب بـ نيمار

جهزت الجماهير الهلالية تيفو مميزًا لمباراة الفيحاء اليوم، والتي ستشهد تقديم النجم البرازيلي نيمار، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تيفو الترحيب بالبرازيلي نيمار

وكشف حساب القوة الزرقاء الرسمي على منصة “إكس”، عن التيفو الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، وحمل كلمة WELCOME، وصورة لوجه نيمار، وعلق قائلًا: “تيفو الهلال.. أهلًا بالتاريخي”.

ووصل نيمار إلى الرياض، مساء أمس الجمعة، وسط استقبال إعلامي وجماهيري كبير، وذلك استعدادًا لتقديمه على هامش مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، بعد التعاقد معه لمدة موسمين، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.

وتطمح الجماهير في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء الذي يتواجد في المركز الثامن.