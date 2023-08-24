ثلاثية بنزيما وحمدالله تُنهي الشوط الأول بلقاء الاتحاد والرياض

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرياض، بتقدم الاتحاد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما أحرز أول هدف له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الدقيقة الـ 17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي رومارينيو، بينما سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين الثاني والثالث للعميد في الدقيقتين الـ 25 والعاشرة من الوقت بدل الضائع.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.
وجاء تشكيل الاتحاد للمباراة مكونًا من: “جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
وقبل مباراة الرياض، كانت تقارير صحفية ذكرت أن هناك أزمة بين البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد وبنزيما، خاصة أن المدرب البرتغالي أوضح أن النجم الفرنسي لا يُناسب طريقته في اللعب، كما أنه لم يطلب التعاقد معه هذا الصيف.
كما أخبر بنزيما المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدم ارتياحه، وشعوره بمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، الأمر الذي يُشير إلى احتمالية حدوث أزمة بينهما.
وطلب كريم بنزيما بالحصول على شارة القيادة أمام اللاعبين، وذلك نظرًا لخبرته الكبيرة في الملاعب، وكونه نجم الفريق، حسبما فهم ذلك، إلا أن نونو سانتو رفض، واختار البرازيلي روماينيو ثم أحمد شراحيلي.
وأبدى كريم بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، غضبه من هذه الأمور، واجتمع مع المفاوض السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب البرتغالي.
مقصية حمدالله مع نهاية الشوط الأول🥅#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uMvnVEmFj4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
بنزيما يسجل أول أهدافه بالدوري🇸🇦⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ucCCewxX3M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
حمدالله يضيف الهدف الثاني للاتحاد⚽#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/i9GXJhQ1sS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023