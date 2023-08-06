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على حساب الرجاء المغربي

ثلاثية تُهدي النصر بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
ثلاثية تُهدي النصر بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - محمد سمعه

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حسم نادي النصر بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية وذلك بعد الفوز على نادي الرجاء المغربي بثلاثية لهدف في دور ربع النهائي عصر اليوم.

النصر يسجل ثلاثية 

وفي الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

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ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

سلطان الغنام - النصر والرجاء

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليعبر أصفر الرياض إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في دور الـ4.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

كريستيانو رونالدو

 

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