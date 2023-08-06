ثلاثية تُهدي النصر بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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حسم نادي النصر بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية وذلك بعد الفوز على نادي الرجاء المغربي بثلاثية لهدف في دور ربع النهائي عصر اليوم.
وفي الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.
ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.
وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.
وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليعبر أصفر الرياض إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في دور الـ4.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.
رونالدو يعلن تقدم النصر في المباراة ⚽️✅#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QLA6JTPqyQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/G4wjYvx5yf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4GpdIyPf4j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
مادو يسجل الهدف الأول للرجاء بالخطأ في مرماه..#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GujFEmp7fu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023