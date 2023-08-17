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ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الرياض، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد.

تأخر ضمك ضد الرياض

وبدأت مباراة ضمك ضد الرياض المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

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واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

نجم الرياض صالح آل عباس
احتفال آل عباس – المصدر @SPL

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

نادي الرياض أمام ضمك
احتفال اللاعبين بالهدف – المصدر @AlRiyadhFC

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ13 بدون رصيد.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

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