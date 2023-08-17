ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك السوق المالية تغرم 3 مخالفين 115 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة الداخلية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الدرونز إجلاء الآلاف من إسبانيا بسبب حرائق الغابات السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة آبل تحذر مستخدمي آيفون من أخطاء قاتلة
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الرياض، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة ضمك ضد الرياض المقامة على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.
واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.
وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.
وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ13 بدون رصيد.
الهدف الأول للرياض
صالح آل عباس⚽#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/JLhHldWrIv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
صالح آل عباس يضيف ثاني الأهداف للرياض⚽#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/3MpaPuo0AK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023