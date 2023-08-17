ثنائية إيبانيز ورياض محرز تمنح الأهلي التفوق في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الخليج متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل لـ الراقي في الشوط الأول كل من البرازيلي روجير إيبانيز والجزائري رياض محرز في الدقيقتين التاسعة والـ 45.
وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “إدوارد ميندي في حراسة المرمى، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، أليوسكي، علي مجرشي، رياض بودبوز، فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز، فهد الرشيدي، سان ماكسيمين”.
أما تشكيل نادي الخليج فجاء مكونًا من: “إبراهيم سيهيتش، عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد السميري، إيفو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبدالله السالم، وويونج جانج، رياض البراهيم”.
هدددددف!⚽
هدف أهلاوي مبكر (إيبانيز⚽️)
الخليج 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Jg7PiG61P3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
هدددددف!⚽
محرز يدشن أهدافه مع الأهلي🔥⚽️
الخليج 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/6G2abaB9vC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023