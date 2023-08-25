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ضد فريق الفتح

ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفتح بتفوق أصفر الرياض بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر ضد الفتح

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وسجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.

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