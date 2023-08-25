ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفتح بتفوق أصفر الرياض بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.