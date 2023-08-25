ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS إصابة نجم الأهلي السعودي بارتجاج في الرأس النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال تعرف على حزم الدعم المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي دفع الكاش دون فاتورة تورطك بتجارة المخدرات أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفتح بتفوق أصفر الرياض بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.
بالكعب من رونالدو..
ماني يفتتح أول الأهداف للنصر ⚽
الفتح 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/0uqiqkDcO3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هدددددف!⚽
رأسية رونالدو تعلن الهدف الثاني للنصر🔥⚽️
الفتح 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/uAZMoeRBJq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023