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ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

وسجل النجم المغربي محمد فوزير هدفي فريق رائد التحدي في الدقيقتين الـ 18 والثانية من الوقت بدل الضائع.

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