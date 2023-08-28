قصة سجين من ترويج المخدرات للقضبان: فقدت أهم شيء بالحياة ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية موعد مباريات الدوري السعودي غدًا سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر مسلح يتحصن في جامعة نورث كارولينا والشرطة تحاصر أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.
وسجل النجم المغربي محمد فوزير هدفي فريق رائد التحدي في الدقيقتين الـ 18 والثانية من الوقت بدل الضائع.
18' محمد فوزير يفتتح أهداف الرائد ⚽
الرائد 1 × 0 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الرياض | #SSC pic.twitter.com/z8XRG9vvLM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
45+2' محمد فوزير يضيف الهدف الثاني للرائد ⚽
الرائد 2 × 0 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الرياض | #SSC pic.twitter.com/r5WsxUomvQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023