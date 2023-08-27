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في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

ثنائية نونيز تُسقط نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
ثنائية نونيز تُسقط نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول قبل قليل، بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

وكان فريق نيوكاسل تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة الـ 25.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم نادي نيوكاسل بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تألق الأوروجوياني داروين نونيز وسجل هدفي الفوز لـ ليفربول في الدقيقتين الـ 81 والـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليفربول 7 نقاط في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

نتائج الجولة الثالثة 

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي انطلقت يوم الجمعة الماضية، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية دون رد، وفي مباريات أمس فاز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدفين دون رد، أما آرسنال فتعادل مع فولهام بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدفين، بينما تعادل برينتفورد ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفاز وست هام يونايتد على برايتون بثلاثية لهدف.

وفي مباريات اليوم، فاز أستون فيلا على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، بينما خسر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بهدفين لهدف.

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