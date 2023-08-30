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بعد أنباء اقترابه من الانتقال للاتحاد

ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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وضعت إدارة ليفربول الإنجليزي، ثنائي نادي برشلونة ضمن قائمة اهتماماتها تحسبًا لرحيل النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يستسفر عن ثنائي برشلونة

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة تتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو، ما دفع إدارة ليفربول للبحث عن بديل.

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وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، في تقرير، اليوم الأربعاء: “استفسر ليفربول عن وضع ثنائي برشلونة، عبدالصمد الزلزولي وأنسو فاتي، نظرًا لاحتمالية التعاقد مع أحدهما هذا الصيف في حالة رحيل محمد صلاح”.

عبدالصمد الزلزولي
عبدالصمد الزلزولي

وأضافت: “إدارة نادي برشلونة لا تستبعد رحيل الزلزولي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وفي الوقت نفسه، يرغب فاتي في مغادرة برشلونة، ويتمتع باهتمام أتلتيكو مدريد، كما أنه رفض عرضًا من توتنهام”.

ويحتاج نادي برشلونة لبيع أحد نجومه، من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس هذا الصيف، وتسجيل كل لاعبيه في رابطة الليغا.

برشلونة - أنسو فاتي
فاتي

وفد اتحادي يسافر لضم محمد صلاح

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن وفدًا مهمًا من نادي الاتحاد سافر إلى ليفربول، اليوم الأربعاء، من أجل إنهاء صفقة محمد صلاح، مؤكدًا أنه سيتم زيادة العرض كمحاولة لإقناع المسؤولين.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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