جابري فيجا يخضع لفحص طبي غدًا قبل التوقيع للأهلي

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اقترب النادي الأهلي، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو، الإسباني جابري فيجا، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن الأهلي اتفق مع جابري فيجا، وحدد النادي، يوم غد الجمعة، موعدًا لخضوعه للفحص الطبي قبل التوقيع.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن جابري فيجا سينضم إلى صفوف الأهلي، بعد الحصول على موافقة اللاعب، وقبول إدارة نادي سيلتا فيغو للعرض، مشددًا على أن أندية دوري روشن تُريد ضم أفضل المواهب في العالم.
وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في التوصل لاتفاق معه.
وتم تصعيد اللاعب الإسباني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.
وأشارت تقارير إلى أن جابري فيجا صاحب الـ21 عامًا، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو يسمح له بالرحيل مقابل دفع 40 مليون يورو.