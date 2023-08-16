جاكو لايف السعودي يهز عرش تيك توك.. مزايا وهدايا وأرباح

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كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تطبيق جاكو لايف السعودي، لهواتف الآيفون والأندرويد.
ويؤكد خبراء التقنية أن تطبيق جاكو لايف السعودي، يشبه تطبيق تيك توك، ويتفوق عليه في المزايا والهدايا بل والأرباح بل وفي سهولة الاستخدام أيضا، فضلا عن الدعم الفني والتقني المتاح بكل سهولة لوجود مقر التطبيق في السعودية.
وتطبيق جاكو لايف أو ما يعرف باسم “jaco live” السعودي، هو عبارة عن برنامج يشبه تطبيق التيك توك لهواتف الآيفون والأندرويد، ويتيح الربح بكل سهولة من البث المباشر.
ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية إجراء بث مباشر بالصوت والصورة عبر الإنترنت والتواصل مع أصدقائهم وجمهورهم من خلاله بطريقة آمنة.
ومن أهم مزايا برنامج جاكو لايف السعودي، سهولة استخدام واجهة البرنامج البسيطة بالإضافة لميزة دعم شحن نقاط جاكو لايف من التطبيق نفسه, والتي تتيح للمستخدمين شحن نقاط جاكو لايف بأسعار أقل من سعر نقاط التيك توك.
يتيح تطبيق جاكو لايف أيضا القدرة على إنشاء قنوات خاصة بهم والقيام ببث مباشر من خلالها.
كما يوفر تطبيق جاكو لايف للمستخدمين تقديم محتوى متنوع يشمل كلاًّ من الموسيقى, والألعاب الإلكترونية, والمحادثات وغيرها الكثير.
أيضا يوفر التطبيق للمستخدمين القدرة على التفاعل مع الأصدقاء ودعمهم عبر شحن جاكو لايف وإرسالها لهم أثناء البث المباشر أو خلال الدردشة النصية أو عن طريق تعليقات الصوت والفيديو المباشر.
كما يتيح تطبيق جاكو لايف السعودي jaco live قيام المستخدمين بتقديم الهدايا الافتراضية والتبرعات للمضيفين الراغبين في الربح من برنامج يشبه التيك توك, ويعد تطبيق جاكو لايف الخيار الأمثل للمستخدمين في بث محتوى مثير، كذلك يتيح التطبيق إمكانية عرض واجهة المستخدم الخاص بالتطبيق كاملةً باللغة العربية والإنجليزية.
ويمكن للمستخدم تحميل جاكو لايف السعودي على هواتف آيفون وأندرويد، حيث يتوفر التطبيق في متجر App Store بالنسبة لأجهزة Ios، ويتوفر أيضا في متجر Google play بالنسبة لأجهزة الأندرويد.
يوفر تطبيق جاكو لايف العديد من الميزات التي تجعل من ميزة البث المباشرة أكثر سهولة وإثارة وتفاعلية، ومن ضمن هذه المزايا:
يوفر برنامج جاكو السعودي الإشعارات والتنبيهات التي تعمل على إرسال التنبيهات لك بمجرد بدء أحد المفضلين لديك ببث مباشر له, أو عند قيام الجمهور الخاص بك بالتفاعل مع محتواك.
يمكن للمستخدم من خلال تطبيق جاكو لايف السعودي، عرض المحتوى ومشاركته على كل من منصات التواصل الاجتماعي المشهورة مثل فيس بوك وتويتر وانستقرام.
يوفر تطبيق جاكو لايف السعودي، تجربة مرنة وسهلة الاستخدام لجميع المستخدمين، على اختلاف مستوياتهم دون الحاجة للمساعدة.
قالوا عن جاكو السعودي
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تطبيق جاكو لايف السعودي ومزاياه وسهولة استخدامه خاصة في البثوث.
وقال سعدة في منشور في منصة إكس “هو كبرنامج خاص بس بالبثوث وأكيد ما راح نقارنه بالتيك توك القديم وله مكانته بس هو تنويع لهم فقط”.
وأضاف “رأينا تيك توك أصبح مملاً من لايف نفس المشاهير، ونفس الجولات عكس جاكو صاروا يدخلون مع ناس جدد ويسوون فعاليات وفيه دعم وما يأخذون عليه نسبة كبيرة”.