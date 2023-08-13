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بـ 22 دورة تدريبية من خلال البيوت الثلاثة

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت بيوت نورة للخبرات التربوية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أعمال الأنشطة والخطط التدريبية بتنفيذ (22) دورة من خلال البيوت الثلاثة: (بيت الاستشارات والتنمية المهنية، البيت الرقمي، بيت المواهب).

مبادرة دعم وتمكين

وقدم بيت الاستشارات والتنمية المهنية مبادرة دعم وتمكين إداريات الجامعة من خلال حزمة من الدورات الإدارية، من أبرزها: مهارات التعامل مع ضغوط العمل، صياغة الأهداف الوظيفية، كتابة التقارير الإدارية، تحرير الخطابات الرسمية؛ وذلك لكونه يُعنى بتقديم الخدمات الاستشارية، والتعاون على تطوير المشاريع التربوية، وتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية للمستفيدات من داخل وخارج الجامعة.

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دورة تدريبية للبحث العلمي

ونفَّذ بيت الاستشارات والتنمية المهنية، دورة تدريبية في مهارات البحث العلمي، بهدف المساهمة الفعالة في دعم المرأة في مسيرتها العلمية والبحثية، بالإضافة إلى إطلاق خدمة تحكيم الأدوات البحثية لخدمة طلاب وطالبات الدراسات العليا والباحثين والباحثات من داخل وخارج الجامعة، على أيدي كفاءات من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية، كما قدَّم دورة افتراضية بعنوان (تقنيات ومبادئ في تدريس اللغة).

دورات تدريبية

وعقد البيت الرقمي، حزمة من الدورات التدريبية، منها: أدوات Google، برنامج on drive، مفاتيح الإكسل، برامج الاجتماعات عن بُعد (تيمز، زوم)، وذلك لكونه يُعنى بالتدريب على عدة مهارات تقنية؛ لإنتاج مواد ومنتجات رقمية لاستثمارها في سوق العمل المناسب، كما يُعنى بدعم القدرات الذاتية والمهارات التقنية الوظيفية من خلال طرح المواضيع ذات العلاقة بالمهام الوظيفية التقنية.

دورة الطباعة على القمصان

وبدوره نفَّذ بيت المواهب دورة الطباعة على القمصان باستخدام الشاشة الحريرية، ودورة عن الرياضة والرشاقة، وذلك لتدريب الطالبات والمهتمات على العديد من الفنون، وإنتاج قطع فنية متقنة ومتميِّزة، والوصول إلى مهارات عديدة في الفنون والأشغال اليدوية؛ بغرض إكسابهن كفايات متنوعة تؤهلهنَّ لسوق العمل.

وتبنَّى بيت المواهب مبادرة (دعها تذهب)، والتي تُعدُّ فرصة (128) طالبة من طالبات الجامعة بجميع التخصصات للتعبير عن أنفسهنّ ومشاعرهنَّ والتنفيس عن الضغوط الدراسية، وإظهار المواهب الإبداعية، ويحقق امتداد لمهارات الفن والابتكار والإبداع، وتنوعت الأنشطة بين الرسم والتلوين، والديكوباج، والتشكيل الخزفي، والطباعة على الشاشة الحريرية.

إدارة بيوت نورة

الجدير بالذكر أنَّ إدارة بيوت نورة للخبرات التربوية، تعمل على تطوير الخطط التدريبية من خلال تجديد نوعي للأنشطة والبرامج المطروحة، وعقد دورة (قبعة ريادة الأعمال) بتميُّز نوعي محفز للابتكار والتطوير، وخلق فرص عمل جديدة وفق أُسس وقواعد علمية ريادية على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصات في الجامعة.

ويأتي ذلك ضمن مساعي بيوت نورة للخبرات التربوية، للمساهمة في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، عبر بناء منظومة متميِّزة للتجربة الطلابية تربط الأنشطة المصاحبة للمساقات الدراسية، والأنشطة الطلابية اللاصفية مع التركيز على تنمية القدرات الطلابية، ودعم نجاحات الطالبات.

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