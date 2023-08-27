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للسعوديات من حملة الدبلوم والبكالوريوس

جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الأميرة نورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإدارية (بنظام العقود) وعددها (22 وظيفة) للسعوديات حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– محاسب (عدد 5)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

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مترجم (عدد 6)
المتطلبات: بكالوريوس لغات وترجمة تخصص (ترجمة لغة إنجليزية) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

مطور برامج (عدد 4)
المتطلبات: بكالوريوس علوم حاسب تخصص (علوم حاسبات، علوم ذكاء اصطناعي، نظم معلومات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

محلل نظم المعلومات (عدد 4)
المتطلبات: بكالوريوس علوم الحاسب الآلي تخصص (علوم حاسبات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

فني مختبر طبي (عدد 3)
المتطلبات: دبلوم تخصص (المختبرات الطبية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– حاصلة على المؤهل المطلوب للوظيفة من مؤسسة تعليمية سعودية أو غير سعودية معترف بها.
– أن لا يقل التقدير العام في الشهادة عن (جيد جداً).
– أن لا يتجاوز العمر (40) سنة (سيتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري ومطابقة العمر بالهوية الوطنية عند المقابلة الشخصية).
– الحصول على درجة لا تقل عن (70) في اختبار القدرة المعرفية.
– اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات أو شروط أخرى تحدد من قبل الجامعة.

المستندات المطلوب إرفاقها:

– صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة (وثيقة التخرج).
– صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كانت حاصلة عليها من الخارج).
– إرفاق نتيجة اختبار القدرة المعرفية.
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

ملاحظات هامة:

– التقديم عن طريق الرابط المدرج في الإعلان بموقع الجامعة الإلكتروني.
– سيتم استبعاد الطلب في الحالات (عدم إرفاق المستندات المطلوبة، عدم استكمال البيانات المسجلة أو عدم صحتها، عدم انطباق شروط الوظيفة، عند انطباق شروط التعيين حسب اللوائح والأنظمة).
– يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم ولن يقبل إرفاق أي مستند بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، كما يمكن حذف طلب الوظيفة في حال العدول عنها في الفترة المتاحة للتقديم.
– سيتم إعلان النتائج عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (لذا يرجى المتابعة).

للاستفسارات والطلبات يمكن التواصل مع الأرقام والإيميل الموضح: اضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/2/11هـ عبر موقع الجامعة: اضغط هنا (الدخول على الإعلان الذي سيتم إضافته بموقع الجامعة)، يستمر التقديم حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/2/15هـ.

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