جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض توفر وظائف في (التخصصات التقنية)، لحملة الشهادة الجامعية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد مدير مركز تقنية المعلومات:
– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب.
– لديه خبرة لا تقل عن (8) سنوات في المجال ذاته.
– يفضل من لديه شهادات مهنية متخصصة.
– لديه القدرة على إدارة فريق العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مدير مشروع:
– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب أو أنظمة المعلومات.
– يشترط حصوله على شهادة PMP, CAMP.
– الأولوية لمن لديه خبرة عملية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
3- مسؤول نظام:
– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في أنظمة المعلومات.
– لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخصص ذاته.
– يفضل من لديه شهادات مهنية متخصصة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]