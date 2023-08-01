جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض توفر وظائف في (التخصصات التقنية)، لحملة الشهادة الجامعية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مساعد مدير مركز تقنية المعلومات:

– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب.

– لديه خبرة لا تقل عن (8) سنوات في المجال ذاته.

– يفضل من لديه شهادات مهنية متخصصة.

– لديه القدرة على إدارة فريق العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مدير مشروع:

– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب أو أنظمة المعلومات.

– يشترط حصوله على شهادة PMP, CAMP.

– الأولوية لمن لديه خبرة عملية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مسؤول نظام:

– المؤهل العلمي شهادة بكالوريوس في أنظمة المعلومات.

– لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخصص ذاته.

– يفضل من لديه شهادات مهنية متخصصة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

⁦[email protected]