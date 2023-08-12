جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث 7 تخصصات

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استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد 7 تخصصات نوعية جديدة، ضمن سعيها للتطوير العلمي، وذلك مواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل وتحقيقاً لرغبات الطلاب والطالبات في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة .
وأوضح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري، أن هذه التخصصات تضمنت 3 تخصصات لدرجة الماجستير في الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الداخلي، و 4 تخصصات لدرجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتسويق والإعلام الرقمي، والهندسة الكيمائية، مؤكداً اهتمام الجامعة وحرصها على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة والتوسع في احتياجات سوق العمل التي تعكس مجالات العمل المستقبلية .