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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين
المواطن - واس

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، عن الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1445هـ لتغطية كافة مقاعد القبول المتاحة والشاغرة.

إجراءات القبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة ” حالة طلب الالتحاق ” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غد الأحد، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

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المسار الصحي

وأكد الدكتور آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إلغاء طلبهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعة، كما يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

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