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المعلن عنها في تاريخ 1445/01/19

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لوظائفها

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لوظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية المعلن عنها في تاريخ 1445/01/19 هـ.

مواعيد المقابلات الشخصية

وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن المقابلات الشخصية (للرجال والنساء) ستكون يومي الخميس بتاريخ : 15\02\1445هـ (الموافق 31\08\2023م)  ، والسبت بتاريخ : 17\02\1445هـ (الموافق 02\09\2023م).

مكان المقابلة 

ستكون المقابلات الشخصية للرجال والنساء في مبنى العمادات المساندة (D3) يومي الخميس بتاريخ 15\02\1445هـ (الموافق 31\08\2023م).
وللنساء ستكون المقابلات الشخصية للوظائف السبت بتاريخ 17\02\1445هـ (الموافق 02\09\2023م).

اضغط هنا للوصول لموقع المقابلات الشخصية.

التعليمات:

  • التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.
  • ضرورة إحضار الهوية الوطنية.
  • الحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة.

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