جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار للوظائف الصحية

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حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها سابقاً بدرجة أخصائي، وفني، و سكرتير طبي للرجال والنساء .
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د.طفيل بن يوسف اليوسف بأن الاختبار سيكون يوم السبت 3 صفر 1445هـ الموافق 19 أغسطس 2023م في مقر الجامعة مبنى 450، و400، والكلية التطبيقية بالدمام ، وكانت الجامعة قد أعلنت سابقاً عن هذه الوظائف والتي استمر التقديم عليها لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19 هـ الموافق 2023/08/06هـ الساعة (8.00 صباحاً ) حتى يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق2023/08/10م الساعة (2:30 مساءً) عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.iau.edu.sa .
وأكد الدكتور اليوسف على أن يلتزم المتقدم للاختبار بكافة الأنظمة واللوائح المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية بأن يحضر الهوية الوطنية وأن يتواجد قبل الاختبار بنصف ساعة على الأقل منوها إلى أن الجامعة وضعت لوحات إرشادية للدخول إلى مقر الاختبار في جميع المواقع المختلفة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.