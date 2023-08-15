تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية أمير الشرقية لمنسوبي الإدارة التعليمية: اهتموا باللغات المستحدثة في المناهج لأنها ضرورة عصرية تدخل جراحي لإصلاح تشوهات قلب طفلة في الأحساء تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب صدمة لـ ليفربول بعد مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار للوظائف الصحية منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين وظائف شاغرة لدى شركة ساهر
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في الكلية التطبيقية عن رغبتها في التعاون للتدريس داخل الكلية لشطري الطلاب والطالبات لعددٍ من التخصصات في الفترتين الصباحية والمسائية.
وقالت الكلية التطبيقية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود إن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم السبت المقبل الموافق 2023/08/19.
ومن يرغب في التقديم يمكنه الدخول على خلال الرابط التالي (هنا).
وفي سياق آخر، أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقات الملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون إلى تاريخ 26 أغسطس الموافق 10 صفر 1445.