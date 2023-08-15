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جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في الكلية التطبيقية عن رغبتها في التعاون للتدريس داخل الكلية لشطري الطلاب والطالبات لعددٍ من التخصصات في الفترتين الصباحية والمسائية.

موعد التقديم

وقالت الكلية التطبيقية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود إن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم السبت المقبل الموافق 2023/08/19.

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طريقة التقديم

ومن يرغب في التقديم يمكنه الدخول على خلال الرابط التالي (هنا).

مسابقات الملتقى الثقافي والعلمي

وفي سياق آخر، أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقات الملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون إلى تاريخ 26 أغسطس الموافق 10 صفر 1445.

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